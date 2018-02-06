Биатлонистка Юрлова-Перхт: я реально понимаю, что другой Олимпиады у меня не будет

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Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт рассказала о ситуации с недопуском на зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.
Биатлонистка Юрлова-Перхт: я реально понимаю, что другой Олимпиады у меня не будет
  • Екатерина Юрлова-Перхт
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Умом понимаю, что если вдруг допустят, сорваться и без акклиматизации поехать в Корею — это очень странно. Вряд ли стоит надеяться на высокие результаты, но мечта есть мечта. Я бы всё равно поехала, несмотря на то что Олимпиада уже не та», — приводит слова Юрловой Sports.ru.

Она отметила, что Олимпиада превратилась в политические разборки, закулисные игры и сплошной негатив.

«Сейчас я реально понимаю, что другой Олимпиады у меня не будет. Впереди три этапа Кубка мира, где нужно успешно выступить. А дальше — максимум один сезон, после которого планирую заканчивать. Это я решила ещё до Игр», — добавила спортсменка.

Ранее сообщалось, что 32 российских спортсмена подали апелляции на недопуск к ОИ-2018.

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