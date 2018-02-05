Комиссия спортсменов ОКР о решении МОК: наносится непоправимый урон базовым идеалам и ценностям олимпизма

Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) выступила с заявлением относительно решения Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать оправданных Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS) российских атлетов на Игры-2018 в Пхёнчхане.

«Удивительно, что комиссия МОК в своих решениях опирается на некие дополнительные вызывающие подозрение анонимные сведения и свидетельства одного и того же мошенника, а не на решения CAS и данные многочисленных допинг-тестов российских спортсменов за несколько последних лет», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ОКР.

Отмечается, что МОК до сих пор не объяснил причины недопуска до Олимпиады ведущих российских спортсменов.

«Массовый недопуск чистых российских спортсменов на фоне того, что в Играх будут принимать участие наказанные ранее за использование допинга спортсмены из других стран, нарушает принцип равноправия, ставит под сомнение эффективность правосудия. Рушатся мечты спортсменов, стремившихся выступать на Олимпийских играх и завоевавших это право честным путём, наносится непоправимый урон базовым идеалам и ценностям олимпизма», — говорится в завершении.

Ранее сообщалось, что комиссия МОК отказала 15 российским спортсменам в приглашении на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.