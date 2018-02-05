Скелетонист Чудинов о решении МОК: это было ожидаемо

Российский скелетонист Сергей Чудинов заявил, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) не допустить оправданных Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS) россиян на Олимпиаду в Пхёнчхане было ожидаемым.

«Это было ожидаемо. После высказываний президента МОК Томаса Баха можно было предположить, что так будут развиваться события. Тем не менее надежда была до последнего», — заявил Чудинов RT.

Ранее глава делегации сборной Германии назвал недопуск россиян к ОИ-2018 после вердикта CAS сигналом о равноправии.

5 февраля стало известно, что комиссия МОК отказала 15 российским спортсменам в приглашении на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.