Скелетонист Чудинов о решении МОК: это было ожидаемо
«Это было ожидаемо. После высказываний президента МОК Томаса Баха можно было предположить, что так будут развиваться события. Тем не менее надежда была до последнего», — заявил Чудинов RT.
Ранее глава делегации сборной Германии назвал недопуск россиян к ОИ-2018 после вердикта CAS сигналом о равноправии.
5 февраля стало известно, что комиссия МОК отказала 15 российским спортсменам в приглашении на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.