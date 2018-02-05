Глава делегации сборной Германии назвал недопуск россиян к ОИ-2018 после вердикта CAS сигналом о равноправии

Глава делегации сборной Германии на Играх-2018 Дирк Шиммельпфенниг прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) не допустить оправданных Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS) россиян на Олимпиаду в Пхёнчхане.

«То, что МОК не стал приглашать их, несмотря на вердикт CAS, — хорошая новость. Очевидно, МОК придерживается своего изначального мнения по поводу вовлечённости российских спортсменов в допинговую систему во время Олимпиады в Сочи и поэтому не приглашает их в Пхёнчхан. Это хороший, важный сигнал о равноправии всех атлетов — сигнал о непрекращающейся борьбе с допингом», — приводит слова Шиммельпфеннига Munchner Merkur.

5 февраля стало известно, что комиссия МОК отказала 15 российским спортсменам в приглашении на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Ранее спортивный юрист Михаил Прокопец заявил, что CAS может обязать МОК пригласить российских спортсменов на ОИ-2018.