Адвокат: мы будем продолжать добиваться, чтобы спортсмены получили допуск на ОИ-2018

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Адвокат Анна Козьменко, представляющая интересы российских спортсменов, отреагировала на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не допустить оправданных Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS) россиян на Игры 2018 года в Пхёнчхане.

«Мы не удовлетворены этим решением, которое полностью игнорирует решение CAS. Нам непонятны и неясны причины, по которым спортсмены не были допущены к Играм. В настоящий момент мы предпринимаем все правовые шаги, чтобы добиться приглашения спортсменов на Олимпиаду. Мы будем продолжать добиваться, чтобы спортсмены получили допуск», — приводит слова Козьменко ТАСС.

5 февраля стало известно, что комиссия МОК отказала 15 российским спортсменам в приглашении на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Ранее спортивный юрист Михаил Прокопец заявил, что CAS может обязать МОК пригласить российских спортсменов на ОИ-2018.

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