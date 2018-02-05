Адвокат: мы будем продолжать добиваться, чтобы спортсмены получили допуск на ОИ-2018

Адвокат Анна Козьменко, представляющая интересы российских спортсменов, отреагировала на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не допустить оправданных Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS) россиян на Игры 2018 года в Пхёнчхане.

«Мы не удовлетворены этим решением, которое полностью игнорирует решение CAS. Нам непонятны и неясны причины, по которым спортсмены не были допущены к Играм. В настоящий момент мы предпринимаем все правовые шаги, чтобы добиться приглашения спортсменов на Олимпиаду. Мы будем продолжать добиваться, чтобы спортсмены получили допуск», — приводит слова Козьменко ТАСС.

5 февраля стало известно, что комиссия МОК отказала 15 российским спортсменам в приглашении на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Ранее спортивный юрист Михаил Прокопец заявил, что CAS может обязать МОК пригласить российских спортсменов на ОИ-2018.