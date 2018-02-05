В ОКР с сожалением восприняли решение МОК не приглашать на ОИ-2018 оправданных CAS спортсменов

Вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) не допустить оправданных Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS) россиян на Игры 2018 года в Пхёнчхане.

«Конечно, с сожалением восприняли информацию о том, что никто из 15 спортсменов и тренеров, по которым мы подавали запрос на их приглашение на Игры, к нам в итоге не присоединится. Об отказе нам было сообщено напрямую. Будем продолжать взаимодействие с МОК, в том числе по вопросам поддержки чистых спортсменов», — приводит слова Позднякова пресс-служба ОКР.

5 февраля стало известно, что комиссия МОК отказала 15 российским спортсменам в приглашении на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал аморальным решение МОК не допустить до ОИ оправданных CAS спортсменов.