В ОКР с сожалением восприняли решение МОК не приглашать на ОИ-2018 оправданных CAS спортсменов

Короткая ссылка
Вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) не допустить оправданных Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS) россиян на Игры 2018 года в Пхёнчхане.

«Конечно, с сожалением восприняли информацию о том, что никто из 15 спортсменов и тренеров, по которым мы подавали запрос на их приглашение на Игры, к нам в итоге не присоединится. Об отказе нам было сообщено напрямую. Будем продолжать взаимодействие с МОК, в том числе по вопросам поддержки чистых спортсменов», — приводит слова Позднякова пресс-служба ОКР.

5 февраля стало известно, что комиссия МОК отказала 15 российским спортсменам в приглашении на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал аморальным решение МОК не допустить до ОИ оправданных CAS спортсменов.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Зимние виды Олимпийские игры 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru