Экс-тренер: Джикия предпочёл футбол деньгам «Зенита»
- Георгий Джикия
- © Alexander Kulebyakin/Global Look Press
«Георгий сказал: «Зачем оно мне, если я здесь прогрессирую? Тут моя команда, меня отсюда в сборную вызывают». Да, там предлагали больше денег, но он абсолютно правильно решил. Выбрал футбол. Далеко не каждый так поступил бы», — цитирует Антипова «Чемпионат».
Наставник отметил, что этот поступок свидетельствует о воспитании человека.
Ранее врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов рассказал, сможет ли защитник Георгий Джикия восстановиться после травмы к чемпионату мира 2018 года и сыграть на домашнем мундиале.