Экс-тренер: Джикия предпочёл футбол деньгам «Зенита»

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Александр Антипов, детский тренер защитника московского «Спартака» и сборной России Георгия Джикии, объяснил, почему его воспитанник отказался от предложения санкт-петербургского «Зенита».
Экс-тренер: Джикия предпочёл футбол деньгам «Зенита»
  • Георгий Джикия
  • © Alexander Kulebyakin/Global Look Press

«Георгий сказал: «Зачем оно мне, если я здесь прогрессирую? Тут моя команда, меня отсюда в сборную вызывают». Да, там предлагали больше денег, но он абсолютно правильно решил. Выбрал футбол. Далеко не каждый так поступил бы», — цитирует Антипова «Чемпионат».

Наставник отметил, что этот поступок свидетельствует о воспитании человека.

Ранее врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов рассказал, сможет ли защитник Георгий Джикия восстановиться после травмы к чемпионату мира 2018 года и сыграть на домашнем мундиале.

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