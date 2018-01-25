Врач сборной России по футболу рассказал о возможности для Джикии сыграть на ЧМ-2018

Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов рассказал, сможет ли защитник Георгий Джикия восстановиться после травмы к чемпионату мира 2018 года и сыграть на домашнем мундиале.

«Я его состояние знаю, но по этому поводу всё сказал Черчесов: наши мнения идентичны. Чудеса бывают, но форсировать его восстановление нет никакого смысла», — приводит слова Безуглова «Чемпионат».

Врач отметил, что восстановление должно пройти в спокойном режиме, а решение об участии Джикии в ЧМ необходимо принимать в мае.

«Но пока я сильно сомневаюсь, что он успеет», — подытожил Безуглов.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал своё мнение по поводу травмы Джикии.