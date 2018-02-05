Российские биатлонисты не примут участия в церемонии открытия ОИ-2018
Российские биатлонисты не примут участия в церемонии открытия Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.
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Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Всего в Играх в Пхёнчхане будут участвовать четыре российских биатлониста: Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева.
Церемония открытия ОИ-2018 состоится 9 февраля.
Ранее стало известно место россиян на параде открытия ОИ-2018.
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