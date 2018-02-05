Стало известно место россиян на параде открытия ОИ-2018

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Стал известен порядок прохождения национальных команд на параде открытия Олимпийских игр 2018 года.

Сначала по традиции пройдут представители Греции, далее страны будут идти в алфавитном порядке согласно корейскому языку, сообщает ТАСС.

Россияне получили 55-й порядковый номер и выйдут между сборными Австрии и Узбекистана. Завершат парад команды Южной Кореи и КНДР, которые пройдут под флагом, символизирующим единство нации.

Ранее сообщалось, что зрителям церемонии открытия ОИ-2018 выдадут пончо и грелки.

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