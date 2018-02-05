Зрителям церемонии открытия ОИ-2018 выдадут пончо и грелки

Организаторы выдадут зрителям пончо и другие тёплые вещи на церемонии открытия Олимпийских игр в Пхёнчхане.

«Все зрители церемонии открытия получат специальный набор. Он включает в себя пончо, одеяло, грелку, горячие пакеты для рук и ног, а также шапку», — приводит слова представителя оргкомитета Игр ТАСС.

Церемония открытия пройдёт 9 февраля на Олимпийском стадионе в Пхёнчхане. Согласно прогнозу синоптиков, ожидается минусовая температура.

Ранее вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что флаг команды российских спортсменов на церемонии открытия Игр 2018 года понесёт волонтёр.