Зрителям церемонии открытия ОИ-2018 выдадут пончо и грелки

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Организаторы выдадут зрителям пончо и другие тёплые вещи на церемонии открытия Олимпийских игр в Пхёнчхане.
Зрителям церемонии открытия ОИ-2018 выдадут пончо и грелки
  • Reuters

«Все зрители церемонии открытия получат специальный набор. Он включает в себя пончо, одеяло, грелку, горячие пакеты для рук и ног, а также шапку», — приводит слова представителя оргкомитета Игр ТАСС.

Церемония открытия пройдёт 9 февраля на Олимпийском стадионе в Пхёнчхане. Согласно прогнозу синоптиков, ожидается минусовая температура.

Ранее вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что флаг команды российских спортсменов на церемонии открытия Игр 2018 года понесёт волонтёр.

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