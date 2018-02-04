В ОКР сообщили, что флаг команды российских атлетов на открытии ОИ-2018 понесёт волонтёр

Вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что флаг команды российских спортсменов на церемонии открытия Игр 2018 года понесёт волонтёр.