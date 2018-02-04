В ОКР сообщили, что флаг команды российских атлетов на открытии ОИ-2018 понесёт волонтёр

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Вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что флаг команды российских спортсменов на церемонии открытия Игр 2018 года понесёт волонтёр.

«Олимпийский флаг, под которым на церемонии открытия выйдет команда олимпийских атлетов из России, будет нести волонтёр, назначенный оргкомитетом Игр», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Церемония открытия зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане состоится 9 февраля.

Ранее сообщалось, что южнокорейцы встречают российских олимпийцев с национальным флагом России.

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