Газзаев прокомментировал решение МОК отказать 15 российским спортсменам в приглашении на ОИ-2018

Зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике Валерий Газзаев прокомментировал RT отказ комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) разрешить 15 оправданным CAS российским спортсменам участие в Олимпиаде-2018.

«Международный олимпийский комитет и его комиссия пытаются сохранить своё лицо, поскольку все предыдущие решения о дисквалификации спортсменов оказались чистым блефом и CAS отверг практически все их претензии. Очевидно, что МОК превратился в политическую организацию. Его решения принимаются без всякого объяснения, без какой-либо доказательной базы и фактов. Выходит, что спортсмены просто не понравились — «CAS снял с них обвинения, но мы их не допускаем». Но ведь МОК не частная лавочка, его объективность должна быть на максимальном уровне. Такими решениями МОК изжил себя и поставил себя вне закона», — заявил Газзаев.

Он добавил, что Россия намерена и далее бороться за участие российских спортсменов в Олимпийских играх.

Ранее комиссия МОК отказала 15 российским спортсменам в приглашении на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

1 февраля стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил санкции, которые были приняты МОК по отношению к 28 российским спортсменам.

Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском городе Пхёнчхан с 9 по 25 февраля.