Футболисты «Тосно» возвращаются к тренировкам

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов сообщил, что игроки «Тосно» вернулись к работе.

Об этом сообщает ТАСС.

Футболисты команды из Ленинградской области приняли заверения руководства о погашении задолженностей по зарплатам и договорились, что возобновляют работу.

7 февраля «Тосно» проведёт товарищеский матч с венгерским «Дебреценом».

Ранее руководство «Тосно» пообещало футболистам погасить долги до конца февраля.