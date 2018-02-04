Футболисты «Тосно» возвращаются к тренировкам
Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов сообщил, что игроки «Тосно» вернулись к работе.
Об этом сообщает ТАСС.
Футболисты команды из Ленинградской области приняли заверения руководства о погашении задолженностей по зарплатам и договорились, что возобновляют работу.
7 февраля «Тосно» проведёт товарищеский матч с венгерским «Дебреценом».
Ранее руководство «Тосно» пообещало футболистам погасить долги до конца февраля.
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