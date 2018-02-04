Руководство «Тосно» пообещало футболистам погасить долги до конца февраля

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Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко сообщил, что руководство клуба пообещало футболистам команды погасить задолженности до конца февраля.

«Мы вчера вечером встретились и пришли к тому, что сегодня ребята тренируются. Лично я пообещал, что мы закроем долги по зарплате до конца февраля. Они не такие большие», — приводит слова Матюшенко ТАСС.

Он отметил, что клуб задолжал игрокам часть зарплаты за ноябрь, а также декабрь и январь.

«Я не могу обвинять игроков в этой ситуации, наверное, они правы. Видимо, это должно было дойти до всех. И вместе мы эту проблему будем решать», — добавил гендиректор клуба.

Ранее сообщалось, что товарищеский матч между «Тосно» и «Авангардом» отменён.

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