Товарищеский матч между «Тосно» и «Авангардом» отменён

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Товарищеский матч между футбольными командами «Тосно» из Ленинградской области и «Авангард» из Курска отменён.

Об этом сообщает официальный сайт «Авангарда». Отмечается, что встреча отменена по независящим от клуба причинам.

Ранее футболист «Тосно» Быстров заявил, что команда приняла решение пропустить товарищескую игру из-за задолженности по зарплате.

«Авангард», в свою очередь, проведёт встречу с венгерским «Ньиредьхаза Спартакус».

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