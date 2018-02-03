Товарищеский матч между «Тосно» и «Авангардом» отменён
Товарищеский матч между футбольными командами «Тосно» из Ленинградской области и «Авангард» из Курска отменён.
Об этом сообщает официальный сайт «Авангарда». Отмечается, что встреча отменена по независящим от клуба причинам.
Ранее футболист «Тосно» Быстров заявил, что команда приняла решение пропустить товарищескую игру из-за задолженности по зарплате.
«Авангард», в свою очередь, проведёт встречу с венгерским «Ньиредьхаза Спартакус».
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.