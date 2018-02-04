Владимир Юрзинов: спасибо нашей федерации, Третьяку и Ротенбергу, что вернули в хоккей чувство праздничности

Прославленный советский и российский тренер Владимир Юрзинов — старший высказал мнение о приросте зрительской аудитории на матчах сборной России по хоккею.

«Для меня такая обстановка — радость. Это не просто матчи, это целое семейное событие. Приятно видеть счастливые лица болельщиков, огромное количество детей, красивых девушек. Спасибо нашей федерации, Владиславу Третьяку и Роману Ротенбергу, что вернули в хоккей это чувство праздничности. И главное, что праздник чувствуется под сводами хоккейных арен вне зависимости от результата выступления сборной», — заявил Юрзинов-старший в эксклюзивном интервью RT.

Отвечая на вопрос о том, повлиял ли допинг-скандал вокруг Игр-2014 в Сочи на настроение сборной перед Олимпиадой-2018, Юрзинов процитировал слова прославленного тренера Виктора Тихонова: «Всё, ребята, всё закончилось. Вот команда, вот соперник, вот Олимпиада. Наша задача: собраться, выйти и играть. Больше нас ничего не интересует. Самый главный матч — следующий, главное — бороться вместе от начала и до конца, а там как Бог даст».

Ранее Юрзинов заявил, что не видит ничего страшного в том, что игроков из Национальной хоккейной лиги не будет на Играх в Пхёнчхане.