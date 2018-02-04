Тренер: не вижу ничего страшного в том, что игроков из НХЛ не будет на ОИ-2018

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Прославленный советский и российский тренер Владимир Юрзинов — старший высказал мнение, что отсутствие российских игроков, выступающих в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), не скажется на сборной России на предстоящих зимних Олимпийских играх 2018 года.
Тренер: не вижу ничего страшного в том, что игроков из НХЛ не будет на ОИ-2018
  • Владимир Юрзинов (в первом ряду в центре)
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

«Нас ожидает интересный турнир с равными участниками. Я даже не вижу ничего страшного в том, что игроков из НХЛ не будет. Ведь часто так бывает, что кто-то получает травму и надо искать замену, команда не может играть и строиться от одного. Так что к вынужденному отсутствию игроков в хоккее относятся с пониманием», — заявил Юрзинов-старший в эксклюзивном интервью RT.

Он отметил, что отсутствие игроков НХЛ является отличным шансом для молодых хоккеистов проявить себя на самом высоком уровне.

«Всё это делает грядущий олимпийский турнир крайне интересным. А что касается вратарей, у нас отличное трио и сплав опыта и молодости. И кстати, наша молодёжь к такому вызову готова. Система подготовки кадров выстроена, успешно работает и позволяет с оптимизмом смотреть на тех, кто стучится в дверь большого хоккея», — добавил специалист.

Ранее  стал известен состав сборной России по хоккею на ОИ-2018.

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