Стал известен состав сборной России по хоккею на контрольный матч со «Спартаком»

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Федерация хоккея России (ФХР) опубликовала состав национальной команды на контрольный матч с московским «Спартаком».

С первых минут на лёд московской арены «ВТБ Ледовый дворец» выйдут

— голкиперы: Игорь Шестёркин (Илья Сорокин); 

 — первое звено: Илья Ковальчук, Павел Дацюк (капитан), Михаил Григоренко, Владислав Гавриков и Вячеслав Войнов; 

— второе звено: Никита Гусев, Вадим Шипачёв, Кирилл Капризов, Никита Нестеров и Алексей Марченко; 

— третье звено: Сергей Широков, Николай Прохоркин, Александр Барабанов, Никита Трямкин и Егор Яковлев;

— четвёртое звено: Иван Телегин, Сергей Андронов, Андрей Зубарев, Сергей Калинин и Сергей Мозякин. 

Начало матча — в 15:00 мск.

Ранее «Спартак» объявил состав на контрольный матч со сборной России по хоккею.

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