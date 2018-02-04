Стал известен состав сборной России по хоккею на контрольный матч со «Спартаком»

Федерация хоккея России (ФХР) опубликовала состав национальной команды на контрольный матч с московским «Спартаком».

С первых минут на лёд московской арены «ВТБ Ледовый дворец» выйдут:

— голкиперы: Игорь Шестёркин (Илья Сорокин);

— первое звено: Илья Ковальчук, Павел Дацюк (капитан), Михаил Григоренко, Владислав Гавриков и Вячеслав Войнов;

— второе звено: Никита Гусев, Вадим Шипачёв, Кирилл Капризов, Никита Нестеров и Алексей Марченко;

— третье звено: Сергей Широков, Николай Прохоркин, Александр Барабанов, Никита Трямкин и Егор Яковлев;

— четвёртое звено: Иван Телегин, Сергей Андронов, Андрей Зубарев, Сергей Калинин и Сергей Мозякин.

Начало матча — в 15:00 мск.

Ранее «Спартак» объявил состав на контрольный матч со сборной России по хоккею.