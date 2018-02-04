«Спартак» объявил состав на контрольный матч со сборной России по хоккею

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Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала состав команды на контрольный матч со сборной России по хоккею.

Матч пройдёт на московской арене «ВТБ Ледовый дворец». Начало встречи — в 15:00 мск.

Ранее сообщалось, что сборная России стала чемпионом мира по хоккею с мячом.

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