«Спартак» объявил состав на контрольный матч со сборной России по хоккею
По различным причинам сегодня не выйдут на лёд Калинин, Кольцов, Юдин, Трунёв, Никонцев, Стоа и Радил, последние 2 готовятся к Олимпиаде в составе своих сборных. Из резерва @russiahockey за #Спартак сыграют защитники Зуб и Рыков, форварды Шалунов и Каблуков. pic.twitter.com/qBim74VLIl— Спартак Москва (@spartak_hc) 4 февраля 2018 г.
Матч пройдёт на московской арене «ВТБ Ледовый дворец». Начало встречи — в 15:00 мск.
Ранее сообщалось, что сборная России стала чемпионом мира по хоккею с мячом.