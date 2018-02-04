«Спартак» объявил состав на контрольный матч со сборной России по хоккею

По различным причинам сегодня не выйдут на лёд Калинин, Кольцов, Юдин, Трунёв, Никонцев, Стоа и Радил, последние 2 готовятся к Олимпиаде в составе своих сборных. Из резерва @russiahockey за #Спартак сыграют защитники Зуб и Рыков, форварды Шалунов и Каблуков. pic.twitter.com/qBim74VLIl