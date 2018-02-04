Российский биатлонист Малиновский выиграл гонку преследования на юниорском ЧЕ

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Россиянин Игорь Малиновский стал победителем гонки преследования на 12,5 км на юниорском чемпионате Европы по биатлону, который проходит в словенской Поклюке.

Малиновский показал результат 35 минут 41 секунда, допустив три промаха на четырёх огневых рубежах.

Вторым с отставанием в 1,8 секунды финишировал украинец Богдан Цымбал, допустивший один промах. Тройку призёров замкнул француз Мартин Перилла Боттоне с отставанием в 8,6 секунды и двумя промахами.

Для Малиновского эта победа стала третьей на нынешнем юниорском первенстве Европы. На его счету победы в спринте и смешанной эстафете.

Ранее сообщалось, что российские биатлонистки прибыли на предолимпийский сбор в Южную Корею.

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