Российский биатлонист Малиновский выиграл гонку преследования на юниорском ЧЕ
Малиновский показал результат 35 минут 41 секунда, допустив три промаха на четырёх огневых рубежах.
Вторым с отставанием в 1,8 секунды финишировал украинец Богдан Цымбал, допустивший один промах. Тройку призёров замкнул француз Мартин Перилла Боттоне с отставанием в 8,6 секунды и двумя промахами.
Для Малиновского эта победа стала третьей на нынешнем юниорском первенстве Европы. На его счету победы в спринте и смешанной эстафете.
Ранее сообщалось, что российские биатлонистки прибыли на предолимпийский сбор в Южную Корею.