«Питтсбург» проиграл «Нью-Джерси», Малкин забил гол в четвёртом матче подряд

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«Питтсбург Пингвинз» потерпел поражение от «Нью-Джерси Дэвилз» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Питтсбург» проиграл «Нью-Джерси», Малкин забил гол в четвёртом матче подряд
  • Евгений Малкин (на переднем плане) и его команда
  • globallookpress.com
  • © Jeanine Leech/Icon Sportswire

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе «Нью-Джерси» отличились дважды Трэвис Зейджак (21-я и 50-я минуты) и Блейк Коулман (24-я минута).

Россиянин Евгений Малкин (47-я минута) забросил единственную шайбу в составе действующих чемпионов. Так, он забил гол в четвёртом матче подряд.

В других матчах дня «Нэшвилл Предаторз» переиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 5:2, «Флорида Пантерз» одолел «Детройт Ред Уингз» — 3:2, «Коламбус Блю Джекетс» уступил «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:4. 

Ранее два очка Александра Радулова помогли «Далласу» разгромить «Миннесоту» в матче НХЛ.

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