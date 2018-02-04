Два очка Радулова помогли «Далласу» разгромить «Миннесоту» в матче НХЛ

«Даллас Старз» разгромил дома клуб «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 6:1.

Голы в составе «Далласа» забили Маттиас Янмарк (29-я минута), Стивен Джонс (30-я минута), Джейми Бенн (32-я минута), Тайлер Сегин (35-я минута), Александр Радулов (49-я минута) и Дэн Хэмьюс (57-я минута). Радулов также отметился результативной передачей.

У «Миннесоты» единственную шайбу забросил Джейсон Цукер (46-я минута).

В других матчах дня «Коламбус Блю Джекетс» уступил «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:4, «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» — 1:0, «Виннипег Джетс» обыграл «Колорадо Эвеланш» — 3:0.

Ранее «Монреаль» победил «Анахайм», Никита Щербак набрал первое очко в НХЛ.