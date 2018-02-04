«Монреаль» победил «Анахайм», Щербак набрал первое очко в НХЛ

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«Монреаль Канадиенз» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 5:2.

У «Монреаля» отличились Логан Шоу (7-я минута), Джо Морроу (9-я) и Дэвид Шлемко (11-я), а также Джефф Питри, сделавший дубль (29-я и 56-я). Российский нападающий Никита Щербак набрал первое очко в сезоне НХЛ, отдав результативную передачу.

В составе «Анахайма» шайбы забросили Кори Перри (29-я) и Рикард Ракелль (33-я). 

В параллельном матче «Филадельфия Флайерз» уступила «Оттава Сенаторз» в серии буллитов со счётом 3:4.

Ранее хоккеист Яромир Ягр сделал три голевые передачи в первом матче после возвращения в Чехию.

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