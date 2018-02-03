Хоккеист Ягр сделал три голевые передачи в первом матче после возвращения в Чехию

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Чешский хоккеист Яромир Ягр провёл первый матч после возвращения в Чехию.

45-летний Ягр вышел на лёд в составе родной команды — «Кладно», совладельцем которой он является. Он сыграл во втором дивизионе чемпионата Чехии против «Бенатки-над-Йизероу». В составе соперника вышел другой легендарный чешский форвард — Петр Недвед, решивший возобновить карьеру на один матч, чтобы сыграть против Ягра. 

Встреча завершилась победой «Кладно» со счётом 7:2, Ягр провёл на площадке 20 минут 21 секунду и сделал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Ягр покинул команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флэймз».

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