Гассиев уверен, что финал WBSS будет таким же зрелищным, как полуфинал с Дортикосом

Россиянин Мурат Гассиев поделился мнением о финальном бое Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) против украинца Александра Усика.

«Это будет потрясающий бой как для российских, так и для украинских фанатов. Мы выложимся на все 100%. Уверен, поединок с Усиком станет не менее зрелищным, чем этот», — выразил мнение россиянин.

Гассиев стал чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и защитил титул по версии Международной боксёрской федерации (IBF).

Украинский боксёр Александр Усик поздравил россиянина Мурата Гассиева с победой в полуфинале WBSS над кубинцем Юниером Дортикосом.