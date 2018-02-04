Гассиев уверен, что финал WBSS будет таким же зрелищным, как полуфинал с Дортикосом

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Россиянин Мурат Гассиев поделился мнением о финальном бое Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) против украинца Александра Усика.
Гассиев уверен, что финал WBSS будет таким же зрелищным, как полуфинал с Дортикосом
  • Мурат Гассиев
  • РИА Новости
  • © Владимир Сергеев

«Это будет потрясающий бой как для российских, так и для украинских фанатов. Мы выложимся на все 100%. Уверен, поединок с Усиком станет не менее зрелищным, чем этот», — выразил мнение россиянин.

Гассиев стал чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и защитил титул по версии Международной боксёрской федерации (IBF).

Украинский боксёр Александр Усик поздравил россиянина Мурата Гассиева с победой в полуфинале WBSS над кубинцем Юниером Дортикосом.

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