Гассиев нокаутировал Дортикоса в поединке за титулы чемпионов WBA и IBF

Россиянин Мурат Гассиев стал чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и защитил титул по версии Международной боксёрской федерации (IBF).