Гассиев нокаутировал Дортикоса в поединке за титулы чемпионов WBA и IBF
Россиянин Мурат Гассиев стал чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и защитил титул по версии Международной боксёрской федерации (IBF).
Гассиев победил нокаутом кубинца Юниера Дортикоса в полуфинале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в первом тяжёлом весе.
Поединок завершился в 12-м раунде. Российский боксёр нокаутировал кубинца.
В финале WBSS Гассиев встретится с представителем Украины Александром Усиком.
Ранее российский боксёр Максим Власов стал чемпионом по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Silver в первом тяжёлом весе.
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