Гассиев нокаутировал Дортикоса в поединке за титулы чемпионов WBA и IBF

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Россиянин Мурат Гассиев стал чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и защитил титул по версии Международной боксёрской федерации (IBF).

Гассиев победил нокаутом кубинца Юниера Дортикоса в полуфинале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в первом тяжёлом весе.

Поединок завершился в 12-м раунде. Российский боксёр нокаутировал кубинца.

В финале WBSS Гассиев встретится с представителем Украины Александром Усиком.

Ранее российский боксёр Максим Власов стал чемпионом по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Silver в первом тяжёлом весе.

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