Российский боксёр Власов победил Дуродола и стал чемпионом WBC Silver
Российский боксёр Максим Власов стал чемпионом по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Silver в первом тяжёлом весе.
Власов победил нигерийского боксёра Оланреваджу Дуродола техническим нокаутом.
После десятого раунда спортсмен из Нигерии отказался от продолжения боя.
Власов одержал 42-ю победу в профессиональной карьеру (25 нокаутом) при двух поражениях.
Ранее российский боксёр Фёдор Чудинов прокомментировал победный поединок за титул интернационального чемпиона по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) против финна Тимо Лайне.
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