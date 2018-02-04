Российский боксёр Власов победил Дуродола и стал чемпионом WBC Silver

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Российский боксёр Максим Власов стал чемпионом по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Silver в первом тяжёлом весе.

Власов победил нигерийского боксёра Оланреваджу Дуродола техническим нокаутом.

После десятого раунда спортсмен из Нигерии отказался от продолжения боя.

Власов одержал 42-ю победу в профессиональной карьеру (25 нокаутом) при двух поражениях.

Ранее российский боксёр Фёдор Чудинов прокомментировал победный поединок за титул интернационального чемпиона по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) против финна Тимо Лайне.

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