Украинский боксёр Усик: нас ждёт красочный бокс в финале с Гассиевым

Украинский боксёр Александр Усик поздравил россиянина Мурата Гассиева с победой в полуфинале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) над кубинцем Юниером Дортикосом.

«Хочу поздравить Мурата. Нас ждёт очень красочный, красивый бокс в финале», — сказал украинский спортсмен.

Финал WBSS Усик — Гассиев пройдёт в мае в Саудовской Аравии. Победитель поединка станет абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе.

Ранее сообщалось, что Гассиев посвятил свою победу над Дортикосом брату.