Украинский боксёр Усик: нас ждёт красочный бокс в финале с Гассиевым
Украинский боксёр Александр Усик поздравил россиянина Мурата Гассиева с победой в полуфинале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) над кубинцем Юниером Дортикосом.
«Хочу поздравить Мурата. Нас ждёт очень красочный, красивый бокс в финале», — сказал украинский спортсмен.
Финал WBSS Усик — Гассиев пройдёт в мае в Саудовской Аравии. Победитель поединка станет абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе.
Ранее сообщалось, что Гассиев посвятил свою победу над Дортикосом брату.
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