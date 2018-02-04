Гассиев посвятил свою победу над Дортикосом брату

Чемпион мира по боксу по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Международной боксёрской федерации (IBF) россиянин Мурат Гассиев прокомментировал свою победу над кубинцем Юниером Дортикосом в рамках полуфинала Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).

«Во-первых, я хочу поблагодарить всех фанатов: спасибо всем болельщикам в России, которые поддерживали меня, это очень важная победа», — сказал Гассиев после боя.

Россиянин также отметил, что посвящает победу своему брату, у которого 1 февраля был день рождения.

«Ещё одно хочу сказать: у моего брата 1 февраля был день рождения, эту победу я посвящаю ему. Спасибо Дортикосу за этот бой, он получился таким захватывающим и трудным, желаю ему удачи в будущем. Он хороший боец с тяжёлым ударом и никогда не сдаётся», — добавил Гассиев.

Ранее сообщалось, что Гассиев подарил Дортикосу пояс WBA после боя.