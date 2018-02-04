Гассиев подарил Дортикосу пояс WBA после боя
Чемпион мира по боксу по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Международной боксёрской федерации (IBF) Мурат Гассиев выразил поддержку своему оппоненту кубинцу Юниеру Дортикосу после боя в рамках полуфинала Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).
После пресс-конференции Гассиев подарил своему сопернику пояс чемпиона WBA, который выиграл у него несколько минут назад.
Ранее сообщалось, что Дортикос расплакался на пресс-конференции после боя с Гассиевым.
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