Гассиев подарил Дортикосу пояс WBA после боя

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Чемпион мира по боксу по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Международной боксёрской федерации (IBF) Мурат Гассиев выразил поддержку своему оппоненту кубинцу Юниеру Дортикосу после боя в рамках полуфинала Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).

После пресс-конференции Гассиев подарил своему сопернику пояс чемпиона WBA, который выиграл у него несколько минут назад.

Ранее сообщалось, что Дортикос расплакался на пресс-конференции после боя с Гассиевым.

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