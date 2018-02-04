Дортикос расплакался во время пресс-конференции после поражения от Гассиева

Кубинец Юниер Дортикос не смог сдержать слёз во время пресс-конференции после поражения в полуфинальном поединке Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) от россиянина Мурата Гассиева.

В поединке с Гассиевым Дортикос потерпел своё первое поражение в профессиональной карьере, уступив нокаутом в 12-м раунде.

На пресс-конференции кубинец был очень расстроен своим поражением и расплакался. Гассиев подошёл к своему оппоненту и оказал ему поддержку, похлопав его по плечу.

Ранее сообщалось, что Гассиев встретится с украинцем Александром Усиком в финале WBSS.