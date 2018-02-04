Гассиев в финале Всемирной боксёрской суперсерии встретится с украинцем Усиком

Россиянин Мурат Гассиев, нокаутировавший Юниера Дортикоса в полуфинале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS), в финале турнира встретится с украинцем Александром Усиком.

Победитель поединка станет абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе.

Усик в настоящий момент владеет поясами WBO и WBC.

Гассиев, в свою очередь, в бою с Дортикосом защитил пояс IBF и стал новым чемпионом по версии WBA.

Украинец в полуфинале WBSS оказался сильнее боксёра из Латвии Майриса Бриедиса.

Ранее Гассиев нокаутировал Дортикоса в поединке за титулы чемпионов WBA и IBF.