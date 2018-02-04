Гассиев в финале Всемирной боксёрской суперсерии встретится с украинцем Усиком
Россиянин Мурат Гассиев, нокаутировавший Юниера Дортикоса в полуфинале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS), в финале турнира встретится с украинцем Александром Усиком.
Победитель поединка станет абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе.
Усик в настоящий момент владеет поясами WBO и WBC.
Гассиев, в свою очередь, в бою с Дортикосом защитил пояс IBF и стал новым чемпионом по версии WBA.
Украинец в полуфинале WBSS оказался сильнее боксёра из Латвии Майриса Бриедиса.
Ранее Гассиев нокаутировал Дортикоса в поединке за титулы чемпионов WBA и IBF.
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