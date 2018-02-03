Промоутер Гассиева объяснил, почему его клиент часто боксирует в США

Промоутер российского боксёра Мурата Гассиева Евгений Вайнштейн в преддверии полуфинального боя Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) с Юниером Дортикосом объяснил, почему его клиент часто проводит поединки в США.

«Ведь есть ещё проблема в противниках. Не каждый хочет драться с Гассиевым. Даже спарринг-партнёров приходится подбирать за какие-то фантастические суммы. В России трудно найти соперника, да и нет в профессионалах ребят нужного уровня. Не с кем драться. Поэтому едем в Лос-Анджелес, в Америку. Мурат проводил спарринги с представителями тяжёлого веса, и это принесло огромную пользу. В тренировочных лагерях были встречи и с Марко Хуком, и с Энтони Джошуа», — заявил Вайнштейн в интервью RT.

Промоутер отметил, что политика и отношения между странами никак не затрагивают мир бокса.

«Никогда мы этого не отмечали. Только во время последнего боя с Кшиштофом Влодарчиком, когда дрались там, где живёт много его соотечественников, болельщики начали кричать и свистеть во время исполнения гимна России. Мы были в шоке, но Мурат не среагировал. Но когда он нокаутировал Влодарчика, то эти же поляки побежали его обнимать и говорить, какой он хороший парень. Всё это настолько странно и непредсказуемо. Мы уже думали, как будем уходить, а тут к нему идут целоваться», — добавил Вайнштейн.

Ранее промоутер Гассиева признался, что Дортикос не нравится ему как человек.