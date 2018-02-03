Футболисты «Тосно» продолжают подготовку к весенней части сезона, несмотря на долги по зарплате
Игроки клуба Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Тосно» продолжают подготовку к весенней части сезона-2017/18, несмотря на наличие перед ними задолженности по заработной плате за два последних месяца.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора клуба Вячеслава Матюшенко.
«Продолжаем подготовку, занимаемся на сборах, завтра ребята выходят на тренировку», — отметил он.
Ранее в «Тосно» подтвердили информацию о наличии задолженности по зарплате перед игроками.
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