Футболисты «Тосно» продолжают подготовку к весенней части сезона, несмотря на долги по зарплате

Игроки клуба Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Тосно» продолжают подготовку к весенней части сезона-2017/18, несмотря на наличие перед ними задолженности по заработной плате за два последних месяца.