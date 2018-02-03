Дворкович заявил, что не исключает возможные провокации по отношению к российским спортсменам на ОИ-2018

Вице-премьер России Аркадий Дворкович прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) оправдать 28 российских спортсменов, а также возможность провокаций по отношению к атлетам из России на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Сам факт неприглашения спортсменов, которые ни в чём не виноваты или которые доказали, что они чисты, является несправедливым, противоречащим олимпийским принципам. Мы будем бороться с таким решением Международного олимпийского комитета (МОК). Была огромная радость, что CAS оправдал 28 наших спортсменов: и за них, и за коллег, которые боролись, и за страну. Справедливость восторжествовала, и мы показали, насколько голословны и неубедительны были те обвинения, которые были выдвинуты против спортсменов. Я не исключаю, что во время Олимпиады могут быть провокации, к нам будут относиться в разы жёстче, будут ловить любые неточные действия, которые могут быть интерпретированы как противоречащие установленным МОК правилам. Будем терпеливы и спокойно поболеем за наших ребят», — сказал Дворкович в беседе с корреспондентом RT.

Ранее сообщалось, что в МОК не уверены в успешности решения допустить российских спортсменов до Олимпиады-2018.