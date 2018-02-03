В МОК не уверены в успешности решения допустить российских спортсменов до Олимпиады-2018

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Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что организация не уверена в успешности решения допустить чистых российских спортсменов до зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане под нейтральным флагом.

«Сложно судить об успешности данного решения. 75% допущенных российских спортсменов не принимали участия в Играх в Сочи, остальные 25% прошли очень строгий отбор. Успешным ли был этот процесс — время покажет. Но мы попытались разобраться в каждом индивидуальном случае», — цитирует чиновника РИА Новости.

По словам Адамса, МОК предоставил чистым российским атлетам шанс воплотить в жизнь свою олимпийскую мечту.

Ранее сообщалось, что организаторы Олимпиады-2018 продали около 75% билетов на турнир.

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