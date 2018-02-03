Продано около 75% билетов на соревнования Олимпиады-2018

Организаторы зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане реализовали около 75% билетов на различные соревнования, а также церемонии открытия и закрытия турнира.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марка Адамса.

По словам чиновника, в последнее время темпы продажи билетов на Олимпиаду-2018 увеличились — ежедневно их продаётся примерно четыре тысячи.

Ранее во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) заявили о необходимости проверки эффективности всей антидопинговой системы в мировом спорте.