Мутко заявил, что не нужно расшатывать обстановку перед ЧМ-2018 по футболу

Вице-премьер России Виталий Мутко, который 25 декабря 2017 года приостановил свою деятельность на посту президента Российского футбольного союза (РФС), заявил, что ситуация в организации стабилизировалась и не нужно расшатывать обстановку перед ЧМ-2018.

Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас у нас есть работоспособный РФС, лиги, тренеры, сборная готовится к домашнему мундиалю. Главные вопросы решены, экономика стабилизировалась, работа идёт по всем направлениям», — сказал Мутко.

Он отметил, что в футболе всё находится под контролем и необходимо успокоиться и не расшатывать обстановку.

Мутко заявил, что не сорван ни один план подготовки, и пообещал, что проект будет реализован на самом высоком уровне.

Ранее сообщалось, что Украина отказалась от квоты на приобретение билетов ЧМ-2018 по футболу в России.