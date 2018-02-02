В Подмосковье открылся международный фестиваль боевых искусств «Кубок Святителя Николая Японского»

Короткая ссылка
В подмосковном Пушкино состоялось открытие международного фестиваля боевых искусств «Кубок Святителя Николая Японского».

Торжественная церемония прошла во дворце спорта «Пушкино».

В рамках фестиваля пройдут турниры по каратэ, кудо, сурдо-сумо, самбо, айкидо, казарле, боевому дзю-дзюцу и другим видам японских и российских спортивных единоборств и боевых искусств.

Церемонию открытия посетили уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова, чрезвычайный и полномочный посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, глава Пушкинского муниципального района Сергей Грибинюченко и кинозвезда Голливуда Керри Хироюки Тагава.

Ранее сообщалось, что в Сочи состоялось торжественное открытие первого в истории Всемирного боксёрского форума.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Хроника
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru