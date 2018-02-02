Вайлд признался, чей успех на ОИ-2018 будет для него важнее: его собственный или жены
- Вик Уайлд
- РИА Новости
- © Максим Богодвид
«Вопрос интересный. Казалось бы, я должен сказать, что мой успех важнее, но на самом деле я не могу определиться. Было бы здорово, если бы она завоевала золотую медаль. Ситуация из серии «50 на 50»: я очень хочу защитить свой чемпионский титул, но в то же время наша семья будет рада и в том случае, если золото достанется только Алёне», — сказал Вайлд в беседе с корреспондентом RT.
Ранее Вайлд рассказал о своём отношении к оправдательному приговору российских спортсменов.