Вайлд признался, чей успех на ОИ-2018 будет для него важнее: его собственный или жены

Чемпион Олимпийских игр 2014 года в Сочи, российский сноубордист Вик Вайлд рассказал о том, чей успех на Играх 2018 года в Пхёнчхане будет для него важнее: его собственный или его жены Алёны Заварзиной.

«Вопрос интересный. Казалось бы, я должен сказать, что мой успех важнее, но на самом деле я не могу определиться. Было бы здорово, если бы она завоевала золотую медаль. Ситуация из серии «50 на 50»: я очень хочу защитить свой чемпионский титул, но в то же время наша семья будет рада и в том случае, если золото достанется только Алёне», — сказал Вайлд в беседе с корреспондентом RT.

Ранее Вайлд рассказал о своём отношении к оправдательному приговору российских спортсменов.