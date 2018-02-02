Вайлд рассказал о своём отношении к оправдательному приговору российских спортсменов

Чемпион Олимпийских игр 2014 года в Сочи, российский сноубордист Вик Вайлд рассказал о том, как он отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) оправдать 28 отечественных спортсменов.

«Этому решению нельзя не порадоваться. Сложно сказать, смогут ли спортсмены теперь поехать на Олимпиаду. Видимо, нужно ждать ответа от Международного олимпийского комитета. Уверен, что у россиян ещё есть надежда, нужно бороться за право выступить на соревнованиях. Тогда, надеюсь, всё закончится хорошо. Я всего лишь спортсмен, не могу знать, как будет. Почему-то одним приходится решать проблемы, а других МОК сразу признал чистыми и спокойно допустил», — сказал Вайлд в беседе с корреспондентом RT.

Ранее латышский тренер назвал Макларена и Освальда идиотами после оправдания российских спортсменов.