Вайлд рассказал о своём отношении к оправдательному приговору российских спортсменов
«Этому решению нельзя не порадоваться. Сложно сказать, смогут ли спортсмены теперь поехать на Олимпиаду. Видимо, нужно ждать ответа от Международного олимпийского комитета. Уверен, что у россиян ещё есть надежда, нужно бороться за право выступить на соревнованиях. Тогда, надеюсь, всё закончится хорошо. Я всего лишь спортсмен, не могу знать, как будет. Почему-то одним приходится решать проблемы, а других МОК сразу признал чистыми и спокойно допустил», — сказал Вайлд в беседе с корреспондентом RT.
Ранее латышский тренер назвал Макларена и Освальда идиотами после оправдания российских спортсменов.