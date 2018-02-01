Поздняков считает, что МОК поставит под сомнение олимпийскую хартию, если обжалует решение CAS

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Вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказал мнение, что Международный олимпийский комитет (МОК) поставит под сомнение олимпийскую хартию, если обжалует решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в федеральном суде Швейцарии.

«Олимпийская хартия говорит о том, что только CAS может решать вопросы по Олимпиаде. Если сейчас МОК обжалует решение CAS в федеральном суде, то поставит под сомнение свою же олимпийскую хартию и выразит недоверие CAS», — приводит слова Позднякова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что CAS отменил аннулирование результатов 28 российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи. 11 спортсменов получили временную дисквалификацию вместо пожизненной и не смогут принять участие только в ближайших Играх в Пхёнчхане.

Позже стало известно, что МОК оспорит решения CAS в Федеральном суде Швейцарии.

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