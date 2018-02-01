Поздняков считает, что МОК поставит под сомнение олимпийскую хартию, если обжалует решение CAS
«Олимпийская хартия говорит о том, что только CAS может решать вопросы по Олимпиаде. Если сейчас МОК обжалует решение CAS в федеральном суде, то поставит под сомнение свою же олимпийскую хартию и выразит недоверие CAS», — приводит слова Позднякова РИА Новости.
Ранее сообщалось, что CAS отменил аннулирование результатов 28 российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи. 11 спортсменов получили временную дисквалификацию вместо пожизненной и не смогут принять участие только в ближайших Играх в Пхёнчхане.
Позже стало известно, что МОК оспорит решения CAS в Федеральном суде Швейцарии.