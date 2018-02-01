IBSF приняла к сведению решение CAS и воздержится от дальнейших комментариев

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) выступила с заявлением относительно решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) по делам 39 российских спортсменов.

«IBSF приняла к сведению решение, принятое CAS по делу 39 российских спортсменов против Международного олимпийского комитета (МОК). Кроме того, позиция МОК, изложенная в его недавнем пресс-релизе, была хорошо воспринята, особенно комментарий в отношении участия в ОИ-2018. IBSF уважает обе позиции и на данный момент не будет ничего более комментировать», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте федерации.

1 февраля CAS отменил аннулирование результатов 28 российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи. 11 спортсменов получили временную дисквалификацию вместо пожизненной и не смогут принять участие только в ближайших Играх в Пхёнчхане.

Ранее главный тренер сборной Латвии по скелетону Дайнис Дукурс высказал мнение, что после решения CAS получается, что надо судить главу комиссии МОК Дениса Освальда.