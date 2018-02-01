Тренер Дукурс: после решения CAS получается, что надо судить главу комиссии МОК Освальда

Главный тренер сборной Латвии по скелетону Дайнис Дукурс прокомментировал вынесенное Спортивным арбитражным судом (CAS) решение об отмене аннулирования результатов 28 российских спортсменов на Играх-2014 в Сочи.

«Говорите, мой сын остаётся без золотой медали из-за оправдательного решения CAS? Так у нас не было золотой, была серебряная. Эту золотую медаль мы в глаза не видели и в руках не держали. Это другие люди всё делили-переделили, а мы таким не занимаемся. Мартинс не говорил, что больше не доверяет российским спортсменам или что считает эту золотую медаль своей», — приводит слова Дукурса «Чемпионат».

Он подчеркнул, что, несмотря на такое решение, повод не доверять российским спортсменам всё же есть, заметив, что некоторые атлеты не были оправданы CAS.

«Просто так МОК бы не принял своего решения. И это ещё не конец, потому что они в данном случае очень плохо выглядят со своими пожизненными дисквалификациями и тому подобным. Если вы не уверены, так не трогайте спортсмена. Теперь же получается, что надо судить Дениса Освальда. Ситуация очень неоднозначная, но мы просто смотрим вперёд, и куда больше, чем назад», — добавил специалист.

Решения о пожизненном отстранении и аннулировании результатов Игр в Сочи были приняты на основании выводов комиссии МОК под руководством Дениса Освальда.

1 февраля CAS отменил аннулирование результатов 28 российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи. 11 спортсменов получили временную дисквалификацию вместо пожизненной и не смогут принять участие только в ближайших Играх в Пхёнчхане.

Ранее сообщалось, что МОК оспорит решения CAS в Федеральном суде Швейцарии.