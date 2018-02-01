Северокорейские спортсмены прибыли в Олимпийскую деревню Игр-2018

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Делегация спортсменов из КНДР прибыла в Олимпийскую деревню предстоящих Игр-2018, которые пройдут в южнокорейском городе Пхёнчхан.

Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета.

Отмечается, что в Пхёнчхан прибыли десять атлетов: двое представителей фигурного катания, два шорт-трекиста, трое лыжников и трое горнолыжников.

Ранее сообщалось, что лыжники КНДР и Южной Кореи приступили к совместным тренировкам.

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