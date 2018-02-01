Северокорейские спортсмены прибыли в Олимпийскую деревню Игр-2018

Делегация спортсменов из КНДР прибыла в Олимпийскую деревню предстоящих Игр-2018, которые пройдут в южнокорейском городе Пхёнчхан.

Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета. Athletes from the Democratic People’s Republic of Korea arrive in the PyeongChang 2018 Olympic Village https://t.co/jm25g4Z63m@PyeongChang2018@Olympics#PyeongChang2018pic.twitter.com/IYFCuhYWzm — IOC MEDIA (@iocmedia) 1 февраля 2018 г. Отмечается, что в Пхёнчхан прибыли десять атлетов: двое представителей фигурного катания, два шорт-трекиста, трое лыжников и трое горнолыжников. Ранее сообщалось, что лыжники КНДР и Южной Кореи приступили к совместным тренировкам.