Лыжники КНДР и Южной Кореи приступили к совместным тренировкам

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Лыжники КНДР и Южной Кореи приступили к совместным двухдневным тренировкам на территории северокорейского города Вансан.

Тренировки, намеченные с целью подготовки к зимним Олимпийским играм 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, предусмотрены межкорейскими договорённостями, сообщает ТАСС.

45 южнокорейских представителей, в том числе 20 спортсменов, прибыли на территорию КНДР для тренировок до 1 февраля.

После двух дней тренировок представители Южной и Северной Кореи совместно поедут на территорию места проведения ОИ-2018.

Ранее КНДР отменила совместное с Южной Кореей предолимпийское мероприятие.

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