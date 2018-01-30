КНДР отменила совместное с Южной Кореей предолимпийское мероприятие

КНДР объявила об отмене совместного культурного мероприятия, запланированного по случаю зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. Власти Южной Кореи выразили сожаление в связи с этим.

Соответствующее сообщение Сеул получил от Пхеньяна вечером в понедельник, 29 января, сообщает Associated Press со ссылкой на южнокорейское Министерство объединения.

В свою очередь, Южная Корея потребовала от Северной Кореи выполнить условия взаимных соглашений по примирению.

Мероприятие должно было пройти в феврале в Алмазных горах — Кымгансане. Отмечается, что это было одно из двух предолимпийских событий, согласованных Сеулом и Пхеньяном.

В Министерстве объединения выразили надежду на то, что запланированная на этой неделе совместная тренировка между лыжниками двух стран состоится на горнолыжном курорте в КНДР.

Ранее глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва заявила, что в Сеуле рассчитывают использовать соглашение с КНДР по зимним Играм по максимуму для урегулирования ситуации на полуострове.