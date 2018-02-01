Колобков надеется, что МОК быстро примет решение по допуску оправданных CAS спортсменов до ОИ-2018
- РИА Новости
«Международный олимпийский комитет (МОК) всегда заявлял, что отстаивает интересы чистых спортсменов, и вот CAS подтвердил, что наши спортсмены являются чистыми и заслуживают права участвовать в Олимпиаде. Сейчас Олимпийский комитет России направит в МОК письмо с предложением, чтобы они заявили наших спортсменов для участия в Играх», — заявил Колобков на пресс-конференции.
Он выразил надежду, что МОК примет положительное решение по данному вопросу, и российские олимпийцы выступят на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане.
«Мы надеемся, что МОК примет решение и ответит достаточно быстро. В противном случае ждать не имеет смысла. Поэтому есть все юридические процедуры. Уже начал работать арбитражный суд, который будет рассматривать дела в ускоренном порядке», — добавил министр.
1 февраля CAS отменил аннулирование результатов 28 российских спортсменов на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. 11 спортсменов получили временную дисквалификацию вместо пожизненной и не смогут принять участие только в ближайших Играх в Пхёнчхане.
Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что нужно отстаивать честь российского спорта и дальше.