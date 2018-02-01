Вяльбе заявила, что нужно отстаивать честь российского спорта и дальше

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) не пригласит оправданных российских спортсменов на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане.

«Я уверена, что МОК не пойдет сейчас даже по нашей просьбе на то, чтобы прислать им приглашения», — цитирует Вяльбе «Газета.ru».

Глава ФЛГР отметила, что нужно продолжать отстаивать права российского спорта в судебном порядке.

«Уверена, что надо продолжать и дальше в гражданских судах процессы о моральном и материальном ущербе. У меня спортсмены больше года не просиживали без соревнований и не получали деньги за выступления. Думаю, процесс будет долгим», —сказала Вяльбе.

Ранее вице-президент Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин поделился эмоциями от объявления решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS).